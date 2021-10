Nous vous l'annoncions dans nos colonnes mercredi, quatre policières sont renvoyées en correctionnelle. Elles sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger à la suite du décès de Simon Bachelet, 26 ans. Le jeune Français avait participé au Dour Festival en 2016. Il est décédé d'une overdose le 16 juillet à 13h40 à l'hôpital Jolimont de Warcquignies après être passé en cellule de 3h01 à 6h24, heure à laquelle deux commissaires poursuivies ont appelé une ambulance.

Maître Discepoli défend l'une de ces deux commissaires. Selon lui, ce que l'on reproche à sa cliente est "complètement aberrant. Elle est poursuivie pour non-assistance à personne danger. Ce qui voudrait dire que non seulement, elle a eu conscience que Simon Bachelet était dans un péril grave, mais aussi qu'elle s'est abstenue volontairement d'intervenir. Elle se serait dit: "je le laisse crever"? C'est complètement fou, ça ne correspond pas à l'attitude que ma cliente a pu avoir."

L'avocat rappelle en effet que pendant que les deux inspectrices également poursuivies avaient un œil en permanence sur les cellules depuis leurs écrans, les deux commissaires étaient chargées de la gestion des services de police au Dour Festival. "Et ce n'est pas une petite kermesse de village", ajoute Frank Discepoli. "Les deux commissaires étaient au four et au moulin. Elles intervenaient au niveau des cellules si on leur signalait un problème. Ma cliente avait justement appelé plus tôt dans la nuit une ambulance pour un détenu qui avait un comportement délirant et qui s'était blessé en se cognant la tête dans la porte."

Et pour Simon Bachelet? Maître Discepoli revient sur les faits. "Il était totalement ingérable sur le site du Dour Festival. Il apparaissait être sous influence et ses amis ont déclaré qu'il l'était. Il avait un comportement délirant. On a appelé les services de secours qui ont refusé de le prendre en charge, estimant qu'il était préférable qu'il aille en cellule pour se calmer. Là, Simon Bachelet avait encore un comportement délirant. Il mettait la tête dans les WC, il se donnait de coups. Ma cliente a été sollicitée une première fois. Simon Bachelet s'était calmé et elle n'avait rien constaté de particulier. Elle n'avait pas conscience à ce moment-là qu'il y aurait un quelconque péril. Quand les deux commissaires ont été appelées une deuxième fois, Simon Bachelet était tombé de son lit. Elles ont constaté qu'il ne réagissait pas et ma cliente a immédiatement appelé les services de secours."

Des secours qui auraient pu être appelés à tout moment sans l'autorisation des gradés. Ce sont finalement les deux commissaires, chargées de la gestion des services de police au Dour Festival, qui ont pris la décision d'appeler une ambulance à 6h24. Simon Bachelet décèdera sept heures plus tard à l'hôpital. "Le juge d'instruction n'a jamais inculpé les quatre policières, car pour lui, il n'y avait pas d'indices sérieux de culpabilité. En outre, le Procureur du Roi, après avoir vu l'ensemble du dossier, a confirmé qu'il n'y avait pas d'infraction, car il n'y avait pas une volonté de refuser de porter secours." Au tribunal correctionnel à présent de tirer cette affaire au clair.