Ils sont désormais quatorze dans la grande famille de la restauration montoise à apparaître dans le prestigieux guide Gault & Millau. Lors de la présentation de son édition 2021 ce lundi après-midi, quatre nouveaux noms se sont ajoutés à la liste déjà copieuse des établissements de Mons, confortant la place de la Cité du Doudou comme capitale hennuyère de la gastronomie.

Citons tout d'abord Origines, petit établissement ouvert en octobre 2019 à la rue de la Coupe, qui fait son entrée avec une note de 12/20. La même quote est offerte à Rebelge, le nouveau restaurant de Jean-Philippe Watteyne qui remplace son projet iCook. C'est donc pour le moment moins bien que le 15/20 attribué précédemment à iCook mais Jean-Phi aura l'occasion de se rattraper puisque son établissement n'a pas encore pu véritablement profiter de son ouverture depuis le printemps dernier.

Le restaurant Masu, installé depuis août 2019 au cœur de la rue d'Havré, fait lui aussi son entrée avec une note de 13/20. Note similaire pour La Tavola, le sixième restaurant du chef Luc Broutard mais le premier consacré à la cuisine italienne. Une belle récompense pour son fils Charles Broutard qui se cache derrière les fourneaux de cet établissement ouvert depuis janvier 2020 à la Chaussée de Maubeuge.

Ces quatre établissements rejoignent les dix autres restaurants montois déjà bien installés dans les pages du célèbre guide. A savoir : la Banque (12/20), Pane & Oli (13/20), Osmose (13/20), le Chalet (13/20), la Madeleine (13/20), L'Envers (13/20), l'Art des Mets (13,5/20), le Comptoir de Marie (14,5/20), les Gribaumonts (15/20) et la Table du Boucher (15/20).

Dans la région de Mons-Borinage, le Noir Bonnet (Sirault) fait lui aussi son entrée avec la note de 12/20. L'établissement bien connu de la région est récompensé par le lancement de son nouveau concept. Il rejoint les rares autres restaurants du Borinage présents dans le guide : le Rizom à Boussu (13/20), la Marelle (13/20) et les Gourmands (13/20) à Blaregnies ainsi que le Faitout (14/20) et d'Eugénie à Emilie du chef Eric Fernez (17,5) à Baudour. Ce dernier, doublement étoilé au Guide Michelin, possède d'ailleurs la plus belle note de toute la province du Hainaut.

Notons enfin que la Marelle s'est vu décerner un prix particulier : le restaurant a reçu le titre de meilleure carte des bières pour cette édition 2021 du guide.