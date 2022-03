Les préparatifs vont bon train pour la ducasse de Mons, qui devrait faire son grand retour après deux années d'interruption à cause du Covid. Ce vendredi, le nom de l'artiste qui animera la Doudou Sound Party, qui se déroule le lundi de la ducasse, au lendemain du combat et de la Procession du Car d'Or, a été dévoilé. Si le code jaune reste d'application et que le Doudou a bien lieu, rendez-vous est pris le 13 juin prochain avec Quentin Mosimann en tête d'affiche. Le DJ suisse, qui a fait son grand retour dans The Voice Belgique, télécrochet qui a contribué à entretenir sa réputation, fera danser les Montois sur la Grand-Place.

Quentin Mosimann ne sera pas seul à animer la Grand-Place puisque 3 artistes le précèderont. Les noms doivent encore être confirmés, mais la DJ Maeva Carter devrait être de la partie, selon l'échevin des fêtes. La soirée sur la Grand-Place débutera à 20 h et se terminera vers minuit. Mais la fête se poursuivra dès cet instant au Marchés-aux-Herbes, avec d'autres DJ .

C'est en 2018 que la Doudou Sound Party est apparue dans le calendrier des festivités de la ducasse. Cette soirée avait pour but d'animer le lundi du Doudou jusqu'alors très calme. Pari réussi: la Doudou Sound Party avait attiré 20 000 personnes en 2018 sur la Grand-Place, et 30 000 en 2019 .