En juin dernier, la commune de Quévy dévoilait son plan de relance économique et s’engageait à soutenir les commerçants, le secteur horeca, les clubs et association mais également les citoyens. En ce sens, des primes de 250 euros à 500 euros étaient annoncées. Pour compléter ces mesures, le collège communal PS-MR+ a récemment présenté une révision des subsides annuels aux associations et clubs sportifs de l’entité.

"L’objectif, c’est d’offrir une meilleure lisibilité suivant la thématique et une catégorisation des subsides", commente le collège. Ainsi, les clubs de football bénéficieront d’un subside de 1000 euros. Les autres clubs de sport (cyclo, basket, mini-foot,…) et les sociétés carnavalesques, d’un montant de 250 euros. 350 euros sont prévus pour les associations folkloriques, 500 euros pour la Royale fanfare et 450 euros pour la maison des jeunes.

Les mouvements de jeunesse seront aidés à hauteur de 200 euros, le comité troisième âge à hauteur de 150 euros. Enfin, pour les clubs de pêche, les sociétés patriotiques, les comités de sauvegarde et confréries et le cercle horticole, l’aide se chiffre à 100 euros. Au total, la commune dégage un montant de 11.000 euros pour soutenir directement et annuellement les associations locales et sportives de Quévy.

"Il s’agit d’un montant augmenté de 46 % par rapport aux années précédentes, d’une meilleure lisibilité sur la répartition de ces subsides, d’une cohérence dans leur octroi. Par ailleurs, de nouvelles associations et de nouveaux groupements sont soutenus", ajoute-t-on encore du côté du collège communal.

Ces subsides seront versés annuellement, y compris cette année, "même si les associations n’ont pu réaliser leurs projets en raison de la pandémie Covid 19." Ils s’ajouteront ainsi aux aides financières de 250 ou 500 euros déjà octroyé par la majorité.