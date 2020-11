C'est l'une des conséquences de la crise du coronavirus et des mesures sanitaires: les festivités se sont taries et le champagne s'est fait plus rare. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes aux producteurs. Interrogé par nos confrères du Het Laatste Nieuws, un responsable du groupe Colruyt estime qu'un tiers des 300 millions de bouteilles produites en Champagne chaque année ne sera pas vendu en 2020.

Quid de nos "champagnes" locaux? Cette année, les bouchons de Chant d'Éole n'ont pas sauté comme il se doit au Doudou, dans les restaurants ou les mariages. Profitant de conditions climatiques favorables en 2018, la production était pourtant au rendez-vous en 2020, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. Le vignoble installé au pied des éoliennes de Quévy ne rencontre toutefois pas de problèmes de stock.