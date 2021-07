Dès le mois de septembre, un nouveau mode de collecte sera proposé aux habitants de l’entité de Quévy. En collaboration avec la commune, l’intercommunale Hygea a en effet décidé de mettre en place un système de collecte des déchets qui se veut plus respectueux de l’environnement. Cette dernière consiste en une collecte séparée des déchets organiques et le placement de conteneurs pour les papiers et cartons.

Ce projet doit permettre de répondre aux exigences du plan wallon des déchets ressources qui prévoit qu’en 2025, les déchets organiques soient obligatoirement collectés séparément partout en Wallonie. Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an alors que ceux-ci sont valorisables, s’ils sont collectés séparément.

La collecte des papiers-cartons en conteneurs offre quant à elle plusieurs avantages. "Pour les citoyens, elle permet d’une part d’augmenter le confort en facilitant le rangement de ces déchets à la maison et d’autre part, d’améliorer la propreté publique en évitant l’envol des matières et leur éparpillement dans les rues en cas de vent", souligne-t-on du côté de l’intercommunale.

Pour l’intercommunale Hygea, la collecte des papiers-cartons en conteneurs permet également d’améliorer les conditions de travail du personnel de collecte qui ne doit plus soulever ces déchets. "Concrètement, à partir du jeudi 16 septembre 2021, un nouveau système de collecte en porte-à-porte sera mis en place pour l’ensemble des habitants (particuliers, seconds résidents, petits commerces, etc.) de Quévy et de ses villages."

Celui-ci reposera sur 5 grands modes de collecte. Une collecte hebdomadaire séparée des déchets organiques sera organisé via un sac de 20 litres. Les citoyens pourront y placer leurs déchets de cuisine ainsi que les petits déchets de jardin (plantes, fleurs fanées…). La collecte de déchets résiduels sera quant à elle proposée tous les 15 jours, via un sac de 25 ou 50 litres.

"Les citoyens pourront y placer tous les déchets qui ne sont pas repris dans le cadre des services de collectes sélectives mis à la disposition de la population (collectes d’organiques, de PMC, de papiers-cartons, recyparcs et bulles à verre). Par ailleurs, quatre points d’apport volontaire seront répartis sur l’entité et accessibles pour les citoyens qui auront préalablement acheté un badge d’ouverture auprès des commerces locaux. Le tiroir d’une capacité de 25 litres accueille les déchets résiduels."

La collecte mensuelle des papiers-cartons sera quant à elle organisée via un conteneur d’une contenance de 240 litres (ou 140 litres sur demande). Celui-ci sera livré gratuitement au domicile des habitants et pourra être présenté à la collecte, toutes les quatre semaines, sans limite de levées ou de poids et sans facturation spécifique. Les citoyens qui le souhaitent conservent également la possibilité d’apporter leurs papiers/cartons au recyparc.

Enfin, la collecte des PMC restera organisée tous les 15 jours, via le nouveau sac bleu disponible depuis le 1er avril dernier. Notons que les nouveaux sacs seront vendus dès le 02 août 2021 dans les commerces locaux (la liste des points de vente sera diffusée via le site communal www.quevy.be. Pour les sacs verts (déchets organiques, 20 litres), il faudra compter 7 euros pour 20 unités, soit 0,35 euro/pièce. Pour le sac moka (déchets résiduels, 25 litres), il faudra débourser 10,8 euros pour 20 unités, soit 0,54 euro/pièce. Les sacs de 50 litres seront proposés au prix de 10 euros pour 10 unités.

Pareil système de collecte a vocation à se généraliser. Après Seneffe et Binche en 2020, Ecaussinnes début 2021 et Soignies, en avril 2021, la commune de Quévy vient compléter la liste des communes Hygea adoptant le nouveau schéma de collecte. Hygea poursuivra le déploiement avec Frameries qui basculera en novembre 2021.