Un appel est lancé aux producteurs locaux.

Le 27 juin prochain, le Beau Vélo de RAVeL organisera la première étape 2020 au départ de Genly et sillonnera les différents villages de l’entité de Quévy. Les préparatifs vont bon train : le tracé est désormais établi et l’appel aux professionnels de la commune vient d’être lancé. En effet, les autorités locales souhaitent avant tout faire de cet événement une occasion de mettre en avant le savoir-faire des Quévysiens.

15 à 20 emplacements par étape seront à pourvoir au cœur du village du Beau Vélo. Les producteurs peuvent dès à présent soumettre leur candidature via le site de l’Agence Wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité, l’APAQ-W. "Nous voulons que cet événement soit résolument citoyen, d’où l’appel aux producteurs, aux indépendants et entreprises locales", explique David Volant (MR+), premier échevin.

"Nous leur proposons en plus de s’associer aux fêtes de la musique qui se tiendront le 20 juin à Havay en souscrivant à une convention de partenariat." Cela peut aller de l’insertion publicitaire dans le bulletin communale spéciale fête de la musique et Beau Vélo de RAVeL à la participation au village VIP du Beau Vélo. "Nous tentons de faire notre possible pour que chacun profite de ce rendez-vous et ait l’envie de s’y associer."

À titre d’exemple, des démonstrations seront organisées par le club de judo local. Le comité de l’asbl Genly en Fête aidera quant à lui l’organisation en matière de stationnement ou encore de nettoyage. Le centre Sport & Vous organisera de son côté des massages avant et après le départ du Beau Vélo. Les producteurs locaux auront la possibilité de mettre en avant leurs produits via l’installation de stands et les ravitaillements.

Bref, tout est fait que pour que ce rendez-vous sportif et familiale se déroule dans une ambiance bon enfant, tout en savourant quelques produits de haute qualité.