Les restaurants ont de plus en plus la cote chez les vignobles. Alors que le chef Pierre Kaisin vient d'officier durant tout le mois de mai au Ruffus, c'est à présent le Chant d'Éole qui entre dans la danse. Le vignoble de Quévy accueillera en effet du 16 juin au 19 septembre un restaurant éphémère. Et c'est une grande première.

Pour l'occasion, le Chant d'Éole s'associe avec un traiteur bien connu de la région, la Ferme du Coq, et Pierre Richez, chef globe-trotter qui a fait ses armes dans de belles cuisines étoilées. "Une attention toute particulière sera accordée aux produits 100% locaux ou du moins 100% belges", précise l'équipe du Chant d'Éole.

Le restaurant sera ouvert le midi et le soir, du mercredi au dimanche et proposera une carte de tapas et de desserts entre les services. Les réservations sont obligatoires pour le restaurant et vivement conseillées pour le bar à tapas. Pour cette deuxième option, il est toutefois possible de tenter sa chance à l'improviste entre 15 et 22h, en espérant trouver une table libre.

Côté bar justement, on pourra évidemment profiter des bulles du Chant d'Éole. Mais les bières régionales, vins belges et internationaux seront également à l'honneur. Pour profiter des plaisirs estivaux au sein de ce cadre idyllique, les amateurs pourront même se laisser tenter par le nouveau nectar du Domaine, l'Eole Belgian Spritz.

Notons enfin que différentes formules attrayantes sont articulées autour de ce restaurant éphémère, avec la possibilité notamment de combiner un repas avec une visite guidée du vignoble ou même une nuit à l'hôtel Van der Valk.