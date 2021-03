Nous écrivions hier dans nos colonnes que notre région se taillait de plus en plus une jolie place dans le monde viticole. L'actualité du jour vient encore le confirmer. Après les médailles d'or décrochées par le Ruffus dans la sélection des rosés du Concours Mondial de Bruxelles et aux meilleurs Chardonnay du Monde, c'est à l'autre bout de la planète qu'un autre vignoble bien de chez nous a fait parler de lui.

Au Japon, le Chant d'Éole est en effet monté sur les marches du podium d'un concours international, le Sakura Award. Malgré la situation sanitaire actuelle, la 8e édition du prestigieux événement a vu un nombre record de 4562 inscriptions. Le Chant d'Éole y a côtoyé les marques les plus renommées de champagnes telles que Lanson, Taitinger, Piper Heidsieck, Boizel, Jaquart ou encore Nicolas Feuillate. Et le vignoble de Quévy n'a pas eu à pâlir de la concurrence. En compétition dans la plus haute catégorie des vins mousseux qui est presque exclusivement dominée par les champagnes, le Chant D’Éole a ainsi remporté la médaille d’argent pour son Brut Blanc de Blancs.

“C’est un véritable honneur que le Chant D’Éole ait remporté un prix dans ce pays qui est mondialement respecté pour son artisanat exceptionnel et sa cuisine exquise", réagit Hubert Ewbank du Chant d'Éole. "Grâce aux caractéristiques de notre terroir et au changement climatique, nous disposons maintenant des conditions météorologiques parfaites pour cultiver d’excellents raisins. Nous avons déjà beaucoup investi dans les compétences et les équipements. Quelle fierté pour la Belgique d’obtenir pour la première fois cette récompense au Japon. La viticulture belge a le vent en poupe, soyons-en fiers! ”

De quoi s'ouvrir de nouvelles portes au pays du Soleil levant? Que les amateurs belges se rassurent, le Chant d'Éole ne compte pas changer son fusil d'épaule. Si quelques bouteilles sont destinées aux plus grandes tables étoilées du Japon, le vignoble quévysien entend garder la priorité à notre marché national.