Alors qu’ils s’étaient réunis dans plusieurs grandes villes du pays, dont Mons et La Louvière, afin de réclamer des perspectives claires de réouverture. Et pourtant, ils attendent toujours. Les professionnels du secteur horeca sont privés de travail depuis maintenant de longs mois. Plus les jours passent, plus les chances de survivre à la crise s’amenuisent. C’est pour faire entendre leur détresse que ce jeudi, le collège communal de Quévy appellent à la solidarité politique.

Une prise de position qui découle d’une rencontre avec différents indépendants, ce jeudi soir. "Ce sont des indépendants en colère que nous avons écoutés. Des indépendants à qui l’on a interdit de travailler, qui se sentent laissés pour compte, qui ont la rage, qui ont besoin qu’on les écoute, les informe et les soutienne", expliquent les membres du collège. "Ce sont des familles qui puisent dans leurs réserves pour payer leurs charges et maintenir des emplois, qui voient leur personnel perdre pied, ce sont des femmes et des hommes qui veulent recommencer à travailler."

Le tout en respectant évidemment les mesures sanitaires imposées et en protégeant leurs clients. "À leurs côtés, nous disons désormais stop. Les mesures destinées à lutter contre la Covid-19 ont une portée de sécurité publique essentielle mais il est temps, à présent, que les décideurs politiques au niveau régional et fédéral prennent leurs responsabilités ! Les cafetiers mais aussi les restaurateurs se meurent et avec eux, c'est l'âme de certains villages qui s'efface, c'est la vie économique des communes qui se détruit."

Le collège réclame dès lors qu’une date de réouverture soit fixée, sans attendre le prochain comité de concertation, dont la date a été fixée au 26 février prochain. "Nous demandons également que des aides supplémentaires soient libérées au niveau régional et fédéral. Nous en appelons à tous les parlementaires de Mons-Borinage : relayez la détresse de ces indépendants ou venez les écouter pour comprendre la nécessité de prendre les décisions qui permettent simplement à des personnes de faire leur métier tout en respectant les consignes sanitaires !"

Ce n’est pas la première fois que la majorité PS-MR+ de Quévy prend clairement position au niveau local face aux mesures imposées par le gouvernement. Mi-janvier, ils avaient plaidé pour une réouverture des métiers de contact dès le 1er février, notamment pour éviter la concurrence entre professionnels belges et français, la commune était frontalière.