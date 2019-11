Arif Mudahemuka, 22 ans, était un joueur du RSB Frameries. La sécurisation de la Nationale 6 pose à nouveau question.

Le match du RSB Frameries est annulé ce dimanche. Et pour cause, le club de foot a tragiquement perdu l'un des joueurs de son équipe première. Dans la nuit de samedi à dimanche en effet, vers 4 heures du matin, Arif Mudahemuka, 22 ans, a été mortellement fauché par une voiture alors qu'il traversait la Nationale 6, à proximité de la discothèque le Buddha Rouge à Quévy.

"Le RSB a la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, cette nuit, d'un des siens", communique ainsi le club. "Arif, 22 ans, joueur de notre équipe Première, apprécié de tous pour sa gentillesse et son sourire, nous a quittés inopinément cette nuit. Profondément choqués, le club et ses joueurs et amis souhaitent beaucoup de courage à la famille dans ces circonstances tragiques."

Ce décès survient quelques mois à peine après celui d'un autre joueur de foot. En septembre, Jonathan Kalimira de l'AS Morlanwelz, était lui aussi renversé par une voiture alors qu'il traversait la chaussée après avoir quitté la discothèque.

La sécurisation de la Nationale 6 interpelle. En septembre déjà, la majorité à Quévy indiquait vouloir prendre des mesures en concertation avec le SPW dont dépend la route. L'aménagement d'un rond-point n'étant pas indiqué, la bourgmestre Florence Lecompte plaidait pour renforcer l’éclairage ou encore installer des panneaux lumineux signalant un carrefour dangereux et la traversée de piétons. Les autorités avaient également prévu d'interpeller la direction du Buddha Rouge. "Ils disposent d’un parking à l’arrière d’un bâtiment, mais nous pensons qu’il n’est pas suffisamment signalé. Nous souhaitons que leur clientèle l’utilise en priorité, avant même d’envisager stationner sur la surface terreuse située de l’autre côté de la route et nécessitant de traverser la route", expliquait la bourgmestre en septembre.

La direction du Buddha Rouge a communiqué sur le tragique événement qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Elle indique qu'Arif et ses amis s'étaient garés du côté du casino et du restaurant. Ils ne quittaient pas la discothèque quand le drame est survenu, mais s'y dirigeaient, selon la direction. "Nous avons fait toutes les démarches nécessaires et tout ce qui était en notre pouvoir pour porter secours à cette personne. Nous sommes malheureusement impuissants face à ces chauffards qui font des victimes chaque jour sur nos routes", précise la direction, rappelant qu'elle dispose à l'arrière du club d'un grand parking surveillé et éclairé.