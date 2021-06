C’est un projet cher au cœur du collège communal de Quévy qui est en passe de se concrétiser. À partir du 19 août prochain, tous les troisièmes jeudis du mois entre 16h30 à 21h, un marché couvert prendra place au sein de l’église de Genly. Un appel est dès lors officiellement lancé pour que les artisans et producteurs locaux puissent saisir l’opportunité de s’y installer et d’exposer leur savoir-faire aux visiteurs.

Le projet était dans les cartons depuis plus d’un an. La crise sanitaire aura inévitablement freiné les ambitions des élus locaux, qui mettaient un point d’honneur à concrétiser ce projet rapidement, idéalement au retour des beaux jours. Il faudra finalement attendre le mois d’août pour que l’église de Genly s’offre une nouvelle vie. Dans un premier temps, la commune l’avait mise en vente pour un montant estimé à 150 000 euros avant de faire marche arrière d’y développer un beau projet.

Un marché avait été attribué et des travaux d’urgence effectués afin d’assainir et sécuriser les lieux et ainsi éviter les dégradations. Ceux-ci avaient notamment concerné la maçonnerie, les fenêtres ou encore la descente d’eau. Rapidement, l’idée d’investir l’église en y proposant un marché couvert avait germé dans l’esprit de la majorité PS-MR+. Avec un réel engouement pour le circuit-court, les citoyens devraient répondre à l’appel.

Le collège communal peut en tout cas déjà compter sur le soutien du comité Genly en fête, qui assurera la gestion du bar. Les artisans et producteurs intéressés peuvent se manifester via l’adresse carine.briatte@ac-quevy.be.