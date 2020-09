C'est devenu un rendez-vous immanquable à l'agenda des Quiévrainois. Mais cette année, il faudra faire l'impasse. La commune de Quiévrain et l’association Bien-être animal de Quiévrain ont pris la décision d'annuler l’édition 2020 du Salon du Bien-être animal. "En raison des normes sanitaires actuellement observées et pour garantir la sécurité du public, la 7e édition, prévue les 7 et 8 novembre prochains, ne pourra pas avoir lieu", explique la commune.

Ces dernières années, l'événement avait pris de l'ampleur avec par exemple plus de 4 000 visiteurs en 2020. "C’est une décision difficile car, d’année en année, l’événement est attendu par de très nombreux amoureux des animaux. L’équipe d’organisation ne cache pas sa déception et se faisait une joie d’accueillir à nouveau les professionnels du secteur, les passionnés, les associations et également tous les visiteurs avec leurs compagnons à quatre pattes."

Lancé en 2014, ce salon a été le premier du genre en Belgique. Une septantaine de stands sont installés dans le Centre d'animation de Quiévrain tandis que des conférences et ateliers s'enchaînent durant tout le week-end. Sans parler d'espaces d'activités pour les animaux, des balades organisées et même des bénédictions qui ont fait le succès de l'événement. Mais les organisateurs n'ont d'autre choix que de donner rendez-vous en novembre 2021 pour la véritable 7e édition.