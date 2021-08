Initialement prévue en mars 2020, la troisième édition du salon de la santé se tiendra finalement le 18 septembre prochain à Quiévrain, entre 10 heures et 17 heures. Organisé par le plan de cohésion sociale de la commune, avec le soutien de la Wallonie et en collaboration avec le CPAS, l’observatoire de la santé du Hainaut et de nombreux partenaires locaux et régionaux, il mettra en avant un leitmotiv : bien naitre, bien grandir, bien vieillir.

"Outre le fait que le public va découvrir et s’informer sur ce qui existe en matière de santé de manière active et ludique, nous avons été attentifs à ce que chacun y trouve sa place. Le bien naître, bien grandir, bien vieillir trouveront réponse au travers différents stands", annonce-t-on du côté de l’organisation. Si les citoyens pourront en profiter le samedi, la veille, le salon sera spécifiquement ouvert aux écoles.

Une multitude d’activités autour des thèmes de la santé seront proposées : parcours psychomoteurs, jeux à destination de toutes les tranches d’âges sur différents sujets qui touchent à la santé, organisation du frigo, conférences sur l’alimentation équilibrée sont au programme. Des tests visuels, une lecture des paramètres vitaux, des jeux de mémoration, des conseils en matière d’hygiène des mains, de coiffure ou encore de pédicure sont également prévus.

Ajoutons encore à cela un game truck proposant des animations autour du thème "bouger", une voiture tonneau, une piste d’habilité à vélo, un simulateur de conduite ou encore une marche en autonomie à l’aide d’une application. En outre, quatre ateliers de gestion du stress seront proposés, sur inscription uniquement, pour un groupe d’au maximum six personnes.

Un circuit sera mis en place afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les visiteurs sont invités à revêtir une tenue décontractée afin de profiter pleinement des activités proposées. Une tombola sera organisée afin de permettre de gagner de nombreux lots.