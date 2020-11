À la suite des récents problèmes de collecte engendrés par des mouvements sociaux au sein d'Hygea, Georges-Louis Bouchez a proposé de quitter l'intercommunale et de passer par une société privée pour le ramassage des déchets. Mais la proposition est loin de faire l'unanimité au sein du collège communal de Mons.

"C'est une proposition insensée qui coûterait des millions d'euros aux contribuables", réagit Nicolas Martin. "La Ville devrait en effet payer des indemnités de sortie, car elle est liée à l'intercommunale pour de nombreuses années."

Une réaction que le chef de file de Mons en Mieux avait anticipée. Il pointait ainsi le fait qu'à l'époque, le partenaire privé d'Hygea avait quitté l'intercommunale sans jamais payer d'indemnités de sortie. Mais juridiquement parlant, le collège ne s'attend pas à ce que la rupture du contrat soit aussi simple. "D'ailleurs, en 2016, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, avait aussi annoncé qu'elle allait quitter Hygea. Et quatre ans plus tard, il ne s'est rien passé", ajoute Charlotte De Jaer, échevine de la Propreté.

De plus, pour la majorité PS-ECOLO, la privatisation n'est pas garante d'efficacité. "Comme tout le monde, nous sommes embêtés lorsqu'il y a des problèmes dans les collectes. Mais la situation au sein d'Hygea s'est améliorée sur Mons ces dernières années. Et du temps de l'entreprise privée, c'était bien pire", poursuit Nicolas Martin. "Par ailleurs, si Mons se retire, ce sont des tas de travailleurs expérimentés, connaissant bien la région, qui vont se retrouver au chômage."

Le collège préfère miser sur la concertation. "Je trouve hallucinant les propos de Georges-Louis Bouchez qui ne reconnait pas que la charge de travail était plus importante pendant la période covid, alors que pour des raisons sanitaires, le nombre de personnes par camion était limité et qu'il fallait dédoubler les véhicules. On se souvient des dessins des enfants adressés à ces travailleurs qui remplissent une mission essentielle", souligne Charlotte De Jaer. "C'est vrai qu'il y a quelques trublions qui ne respectent pas la concertation sociale et qui ne représentent pas tous les syndicats. Mais il ne faut pas tout jeter d'un revers de la main. Il faut pouvoir travailler sur les problèmes de gestion interne, car de manière générale, les services d'Hygea tendent à s'améliorer. Nous allons d'ailleurs bientôt disposer d'un outil de suivi de collecte qui permettra de voir quelles rues n'ont pas été ramassées et pourquoi."