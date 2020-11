Après avoir enfin accouché d'un règlement de travail et d'un plan du personnel, la zone de secours Hainaut-Centre poursuit son chemin en évitant les embuches. Son budget 2021 vient en effet d'être approuvé.

Au rayon des investissements, on notera un montant important de plus de 32 millions d'euros pour le rachat des casernes que compte la zone. "Actuellement, nous dépensons deux millions d'euros par an pour louer ces bâtiments qui appartiennent aux communes", explique le président de la zone de secours Hainaut-Centre, Eric Thiébaut. "Convertir le paiement de ces loyers en remboursement d'emprunt va nous permettre d'acquérir les casernes. Il est normal que la zone soit propriétaire de ces bâtiments. Concrètement, nous nous sommes donné six mois pour évaluer les bâtiments et arrêter notre décision."