Ce samedi 6 novembre, le stade Tondreau va vibrer. Quelque 2.500 personnes sont attendues pour le derby entre le RAEC Mons et le RFCR Symphorinois. On n'avait plus assisté à une telle affluence depuis la faillite du RAEC. Et c'est assez rare pour un match de D3 ACFF, soit le niveau D5.

Les supporters seront donc nombreux dans les gradins. Plusieurs personnalités issues du monde artistique, sportif, médiatique et politique ont déjà confirmé leur présence.

Évidemment, à la suite des nouvelles réglementations sanitaires, un covid safe ticket sera demandé à l'entrée. Mais une solution est proposée à ceux qui ne seraient pas en possession de l'incontournable QR Code. En effet, à l'extérieur du stade, ils auront la possibilité d'obtenir un test antigénique valable deux jours, au prix de dix euros. Des infirmières seront présentes pour s’assurer du bon suivi.