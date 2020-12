C'est une performance exceptionnelle et inégalée que vient de réaliser DJ Damien. Durant 31 heures non-stop, le Montois a enchaîné les titres sur ses platines sans prendre la moindre pause (hormis pour aller aux toilettes...), sans set préenregistré, sans dormir.. et sans produits illicites évidemment. L'exploit réalisé en direct sur la radio montoise YouFM entre dimanche midi et lundi soir s'avère être un nouveau record du monde, tout simplement.

Jusqu'à présent, aucun DJ dans le monde n'avait mixé aussi longtemps en direct à la radio. Le précédent record avait été établi par le DJ leuzois Dr Jeckyll avec 30h et 44 minutes. "C'est une grande joie d'avoir réussi ce défi", sourit Damien Libiez. "Je me demandais comment j'allais tenir physiquement ces 31 heures. Je n'étais pas inquiet pour la nuit parce que j'avais prévu des musiques qui tiennent éveillé. Ça a été en revanche plus compliqué lundi matin. J'avais le cerveau au ralenti à cause de la fatigue mais j'ai trouvé un second souffle pour terminer la journée."

© DR



Durant ces 31 heures, DJ Damien a pu compter sur le soutien indéfectible de son ami Laurent alias Baloo. "Je remercie évidemment la radio et son patron qui m'ont permis de faire ce record. J'ai aussi reçu énormément de messages d'encouragement, surtout dans les dernières heures du défi. Mais je remercie surtout mon ami Baloo qui a tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions possibles."

Ce défi vient d'ailleurs de ce même Baloo, animateur sur YouFM. Plutôt que de proposer un top 100 assez classique pour la fin de l'année, le Montois a émis l'idée de tenter de battre ce record du plus long set en direct à la radio dont il avait eu écho. "Ce record, c'est donc vraiment l'histoire d'une amitié. Lui a tout organisé, a géré l'aspect technique et la communication et moi j'ai "simplement" dû mixer sans me préoccuper du reste."

L'ensemble du mix a été enregistré en vidéo par les soins de la radio. Le fichier va désormais être transmis aux gestionnaires du Guinness Book des records. "Et nous sommes déjà prêts à recommencer l'année prochaine avec de nouveaux défis", confie Damien qui peut désormais se targuer de détenir un record du monde.