L'entreprise Recotri a une fois de plus animé les discussions au conseil communal où David Bouillon (conseiller indépendant) et Samy Kayembe (PS) ont donné écho aux inquiétudes des riverains.

Spécialisée dans le concassage de déchets de construction, l'entreprise qui s'est installée le long du canal ne fait pas que des heureux, surtout chez ceux qui habitent à proximité, rue de Condé. David Bouillon a ainsi rapporté que les poussières et les nuisances sonores étaient importantes. Dernièrement, l'entreprise avait même déversé des gravats en dehors du site, à même le sol, alors qu'une nappe phréatique se trouve à six mètres de profondeur. Le conseiller craint des répercussions pour la santé des riverains et demande une intervention.