Il faudra encore prendre patience pour traverser Ghlin et plus précisément la N50, en travaux depuis le mois d’octobre dernier. Depuis ce 1er mai et jusqu’au 15 juin prochain, le temps strictement nécessaire aux travaux, de nouvelles mesures de circulation sont en effet d’application afin de permettre la continuité de ceux-ci.

Au niveau de l’avenue du Régent, section comprise entre la rue de Mons à hauteur du Goolfy et la nouvelle desserte longeant le rugby, la bande de circulation de droite est soustraite à celle-ci. La circulation s’effectue sur la bande de circulation du sens opposé et est régie par des feux tricolores. En cas de dysfonctionnement de ceux-ci, la priorité de passage est accordée aux conducteurs ne devant pas quitter leur droite pour contourner l’obstacle. Le dépassement est quant à lui interdit.

Au niveau de l’avenue du Régent toujours, section compris cette fois entre la rue de Mons et le carrefour formé par l’avenue du Millénaire, la circulation est interdite, à l’exception de la desserte locale. Enfin, du lundi au vendredi entre 7 heures et 17 heures, jusqu’à la mi-juin, au niveau de la N50, section comprise entre la rue du Grand Large non compris et le carrefour formé avec l’Avenue du Millénaire compris, l’arrêt, le stationnement et la circulation sont interdits. Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des piétons.

Enfin, toujours du lundi au vendredi entre 17 heures et 7 heures, au niveau de la section comprise entre la rue du Grand Large non compris et le carrefour formé avec l’avenue du Millénaire compris, l’arrêt et le stationnement sont interdits, la circulation est interdite excepté riverains, la vitesse est limitée à 30 km/heure. Là encore, des dispositions sont prises pour garantir la sécurité des piétons.

Des itinéraires de déviation sont instaurés, soit par la B501- E19/E42 (sortie jemappes /Quaregnon) - Sortie Mons Ouest - Avenue du Fort Corbeau -route longeant le rugby club de Mons - Rue de Mons, soit par l’avenue de l’Université - Boulevard André Delvaux - Avenue Guibal et Devillez - rue Henri Deruelles - Avenue Du Fort Corbeau - route longeant le rugby Club de Mons et la rue de Mons.

Pour rappel, c’est le 14 octobre dernier qu’a débuté cet important chantier visant à réhabiliter la traversée de Ghlin (N50) sur près de 2 kilomètres. Ce chantier est divisé en deux tronçons afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic.