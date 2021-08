Les carrières de la Malogne seront à nouveau accessibles pour les journées du Patrimoine. Le seront-elles plus régulièrement par la suite?



Pour la deuxième année consécutive, les carrières de la Malogne à Cuesmes seront accessibles le temps d'un weekend, à l'occasion des Journées du patrimoine les 11 et 12 septembre prochain. "Nous organiserons 10 visites par jour pour des groupes de 20 personnes, soit 400 personnes sur le weekend. Si les mesures sanitaires ne sont pas renforcées d'ici là, nous accueillerons deux fois plus de monde que l'an dernier", se réjouit Philippe Manceaux, cofondateur de l'ASBL Projet Malogne.

Cette association a pour but de remettre en lumière ce site où, de 1876 aux années 1920, on extrayait de la craie phosphatée servant à la fabrication d'engrais. En reste aujourd'hui un dédale fascinant de 180 km de galeries, réparties sous une surface de 67 ha. L'an dernier, les visites étaient complètes en quelques heures et nul doute qu'il en sera de même cette année. "Mon téléphone n'arrête pas de sonner", sourit Philippe Manceaux.

Mais l'objectif de l'ASBL, c'est d'ouvrir au-delà d'un weekend