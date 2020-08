Après avoir vécu une fin d’année chamboulée et quitté les bancs de l’école plusieurs mois durant, les élèves de l’enseignement secondaire s’apprêtent eux aussi à faire leur rentrée sous code jaune. Pour permettre à chacun de vivre ce moment particulier aussi sereinement que possible dans les établissements qui en dépendent, la province de Hainaut a multiplié les réunions et planché sur un plan destiné à lutter contre le décrochage scolaire.

"Nous nous sommes rapidement rendu compte que passer d’une phase scolaire non-obligatoire à une reprise obligatoire des cours serait difficile pour certains", explique Pascal Lafosse (PS), député provincial en charge de l’enseignement. "L’objectif sera de ne laisser personne sur le côté malgré un contexte anxiogène. Nous pouvons malheureusement nous attendre à un taux relativement élevé de cas de décrochage scolaire par crainte du virus. Il faut donc avant toute chose rassurer."

Pour atteindre ces objectifs, des collaborations se sont nouées entre l’administration d’Hainaut Enseignement, les centres psycho-médicaux-sociaux, les directions scolaires, le campus numérique ou encore Cap Hainaut. "Une stratégie commune aux établissements de la province de Hainaut a été développée. Il est notamment question de renforcer la concertation et la transmission d’informations entre enseignants, ce qui permettra de mieux cerner le profil de l’étudiant."

De même, ceux-ci seront invités à partager davantage leurs "bonnes pratiques" et leurs supports de cours. Objectif toujours, maintenir l’attention des étudiants grâce à des concepts éprouvés et validés. "Nous misons aussi sur une stratégie de remédiation et de rattrapage pour les étudiants les plus fragilisés. Nous parlons d’ailleurs de cellule d’accrochage, et non de rattrapage. Nous souhaitons que ce soit quelque chose de positif pour l’étudiant."

La Province mise également sur l’entraide entre étudiants. "L’aide par les pairs est quelque chose qui porte ses fruits car la relation de confiance entre élèves s’établie généralement plus facilement. Les étudiants pourront également intervenir directement auprès de leur enseignant pour évoquer certaines problématiques. Multiplier et encourager les échanges nous parait crucial, plus encore en cette période charnière."

Enfin, et parce que la crise a permis d’accélérer la transition numérique dans les établissements, la formation à distance se greffera naturellement à la formation en présentiel. Pour ce faire, un test grandeur nature sera mené auprès des 4e année de l’école du Futur de Soignies. Ceux-ci seront équipés d’un Chromebook qu’ils garderont tout au long de leur scolarité. Une fois le projet validé, ces Chromebook seront également mis entre les mains des premières années.

"Ces Chromebook, entre la tablette et l’ordinateur, deviendront propriété des élèves via une convention. Ils les garderont donc pour toute leur scolarité", ajoute Pascal Lafosse. "Utiliser le numérique à bon escient permet de garder le contact, de faciliter la communication entre enseignants et élèves, et donc aussi de lutter contre le décrochage scolaire." L’achat de ces Chromebook représente un budget plus ou moins important pour la Province puisque chaque outil coûte quelque 300 euros.