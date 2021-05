Le moment est particulièrement attendu, tant par les professionnels du secteur de l’horeca que par les citoyens, qui entendent bien profiter d’une liberté retrouvée en profitant d’un verre ou d’un repas en terrasse, dès ce samedi 8 mai. Pour autant, les protocoles à respecter sont clairs et la police veillera à ce que cette réouverture se passe dans les meilleures conditions possibles.

"En plus des patrouilles habituelles des services circulation, intervention, brigade anti-criminalité, nous avons prévu sur le terrain un coordinateur et trois équipes, qui seront mobilisées samedi et dimanche", annonce-t-on du côté de la zone de police boraine (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Saint-Ghislain). "Il ne s’agit pas d’un dispositif spécial mais du dispositif mis sur pied depuis le début de la pandémie."

Depuis plus d’un an en effet, les policiers ont eu fort à faire pour faire respecter les mesures édictées au compte-gouttes par le gouvernement fédéral. "L’objectif n’est pas pour nous de sanctionner mais bien de veiller au respect des mesures : 1,5 mètre entre chaque table, quatre personnes par table, pas de consommation au bar,… Nos policiers ont comme consigne de corriger les éventuels soucis qui seraient constatés sur les terrasses."

Mais la police se dit confiante quant au bon déroulement de cette journée de réouverture. "Depuis le début de la crise, la population s’est montrée respectueuse. Nous ne doutons pas que cela sera encore le cas ce week-end." Un sentiment que l’on partage, du côté de la zone de police de Mons-Quévy. "Nous abordons cette réouverture très sereinement, parce que nous avons travaillé en parfaite concertation avec le secteur et l’autorité communale."

Sur le terrain, il s’agira donc de faire du cas par cas et de s’assurer que les protocoles sont bien appliqués. "À notre niveau, il s’agit davantage de conseils de sécurité et de respect des arrêtés ministériels. On ne peut évidemment pas exclure l’un ou l’autre débordement, lié à la consommation d’alcool par exemple, mais ce sont des comportements que nos équipes sont habituées à gérer, en dehors de la crise sanitaire et d’un jour de réouverture des terrasses."

Même son de cloche, enfin, du côté de la zone de police des Hauts-Pays (Dour, Hensies, Honnelles, Quiévrain), où les patrouilles seront renforcées afin de s’assurer que sur le terrain, tout se passe bien. Le respect des heures de fermeture des restaurants et cafés sera notamment un point d’attention.