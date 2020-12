Les commerces non essentiels ont pu rouvrir leurs portes ce mardi. Aux Grands Prés à Mons, c'était compliqué à cause des clients qui venaient à plusieurs. Mais ce n'était pas la cohue. "Nous devrions avoir un mardi normal avec un total d'environ 15.000 personnes sur la journée", commente Thomas Cornil, directeur du centre commercial.

Cependant, 3.500 personnes uniquement peuvent déambuler en même temps dans les allées des Grands Prés. "Nous avons fixé la limite ce matin avec la police", poursuit le directeur. "Nous comptons une surface de 55.000 m2. Nous sommes donc au-delà de la norme qui est fixée, pour plus de sécurité, en tenant compte notamment que les restaurants sont fermés et que certains espaces sont plus étroits. Nous avons un système de comptage avec des caméras à l'entrée. Si nous atteignons la jauge, nous bloquerons les entrées et nous laisserons passer les nouveaux clients quand d'autres sortent, au fur et à mesure."