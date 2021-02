Les sourires étaient radieux, derrière les masques, ce samedi matin. Après plusieurs mois de fermeture, Fiona a retrouvé une clientèle heureuse de pouvoir à nouveau confier ses cheveux à des mains expertes. Car ces derniers mois, patience et débrouille ont été les maitres-mots pour tenter de rester présentable.

Certains clients n’auront pas attendu la réouverture du salon de la jeune montoise. "Je n’en veux à personne, je comprends que pour certains et certaines, il était difficile d’attendre, d’autant plus qu’aucune perspective ne nous était donnée", explique Fiona. "Mais j’ai effectivement de nombreux clients qui m’ont avoué que les rendez-vous n’étaient plus urgents car ils avaient trouvé une solution."