Pour un bobo, une blessure plus grave ou encore un souci d’ordre psychologique, 500 festivaliers (en moyenne) fréquentent chaque jour un des postes de la Croix-Rouge présents sur le site du Dour Festival.

Au moment où nous visitons le dispositif de sécurité en place au sein de cet immense rassemblement festif - ils étaient 45 000 mercredi soir -, le téléphone sonne au poste de commandement principal d’Élouges afin qu’on vienne en aide à un jeune homme atteint de troubles neurologiques et qui doit être intubé au plus vite. Et parmi les différentes causes de blessure, une ressort particulièrement : celle du harcèlement et notamment d’ordre sexuel.

Depuis mercredi, trois jeunes femmes ont été violées durant le festival, selon nos informations. Ces trois faits relevant du domaine judiciaire font dès lors l’objet d’une instruction. "Le parquet a été avisé de trois plaintes pour viol, confirme Julie Baiwy, la porte-parole du parquet de Mons . Les faits ne sont pas encore établis. L’enquête est en cours. L’identité des auteurs n’est pas encore connue."

(...)