Les travailleurs du centre de distribution européen de H&M Logistics à Ghlin ont repris le travail lundi après-midi après avoir débrayé en début de journée.

Le refus par la direction du paiement des salaires au personnel ouvrier pour la journée de vendredi était notamment en cause, alors que le centre était touché par une grève des employés. Les causes du mouvement remontent à jeudi après-midi, quand les employés du centre logistique avaient arrêté le travail pour contester une proposition de la direction relative à une prime annuelle, dans le cadre des négociations relatives à la CCT 90.

Cette convention permet d'obtenir une prime annuelle sur base de certains objectifs à atteindre. Les travailleurs employés entendaient exprimer leur refus des critères permettant l'obtention de la prime, qu'ils considéraient comme inatteignables, ainsi que l'ampleur de la prime annuelle.

La grève des employés s'était poursuivie vendredi. Les ouvriers n'avaient, quant à eux, pas pu se rendre sur leur lieu de travail, à la suite du blocage des employés. Un accord était toutefois tombé entre syndicats et direction vendredi après-midi, ce qui avait permis la reprise du travail.

"Cet accord devait être présenté l'assemblée générale des employés lundi matin mais les choses ont pris une autre tournure", a indiqué Patrick Salvi (Setca). "Tout le personnel, ouvriers et employés, est parti en grève après avoir appris que la direction refusait de payer les salaires pour jeudi et vendredi, notamment aux ouvriers. Après négociations avec les syndicats, un accord est tombé et tous les salaires seront payés. Le travail a donc repris lundi après-midi et tout est rentré dans l'ordre."

La proposition de l'accord sur la prime annuelle aux employés sera, quant à elle, présentée à l'assemblée générale mardi matin. « Du côté syndical, nous sommes confiants car la prime est passée de 600 à 1.000 euros par an et les critères à rencontrer pour l'obtenir sont passés de 4 à 2. »

Le Centre de l'entreprise suédoise H&M (pour Hennes et Mauritz) Logistics distribue au quotidien des vêtements H&M dans quelque 500 magasins en Belgique et dans plusieurs pays d'Europe. Il emploie plus de 600 travailleurs.