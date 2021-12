Ce dimanche, le centre de crise national (NCCN) prenait contact avec les gouverneurs des dix provinces et avec le ministre-président bruxellois, afin de faire un premier bilan du respect des mesures prises le 22 décembre dernier par le Comité de concertation, et notamment la fermeture du secteur culturel. Une demande qui intervient alors que certaines structures culturelles ont décidé de tenter tête au gouvernement en restant ouvertes.

"Il faut bien comprendre que ce qui nous a été demandé, en tant que gouverneurs, c’est de faire remonter un rapport de la situation", insiste Tommy Leclercq (PS), gouverneur de la province de Hainaut. "Via le directeur coordinateur, des informations ont été prises auprès des zones de police locale, qui sont les mieux placées pour constater ce qu’il se passe sur le terrain, et un rapport à été transmis dès ce dimanche."

Le rôle du gouverneur s’est donc limité à une mission d’observation et de transmission d’informations. "Nous représentons la police administrative, qui est à bien distinguer de l’autorité de police judiciaire. Notre rôle n’est pas de sanctionner, nous n’en avons d’ailleurs pas les compétences. Sur l’ensemble de la province de Hainaut, quelques structures étaient toujours ouvertes ce dimanche. Nous en avons fait état, notre rôle n’ira pas plus loin."

À titre personnel, Tommy Leclercq ne prendra par ailleurs pas position quant à ces nouvelles mesures annoncées à l’issue du codeco. "J’ai bien une opinion personnelle mais elle n’intéresse que moi, même si l’on peut se montrer solidaire d’un secteur. S’agit-il de bonnes ou de mauvaises mesures ? Il ne m’appartient pas d’en juger en tant que gouverneur. J’ai rempli ma mission en assurant la transmission des informations vers le centre de crise."

Le secteur culturel, directement touché par les dernières annonces, n’entend pas obéir sans réagir. Depuis la fermeture ordonnée des cinémas et des théâtres, la grogne s’organise et les réactions d’indignation pleuvent, y compris dans les rangs politiques. La ministre francophone de la culture, Bénédicte Linard (Ecolo), a en effet déclaré qu’elle ne comptait pas sanctionner les acteurs culturels qui resteraient ouverts. Au niveau des zones de police et de la justice, les priorités sont également mises ailleurs.

La rupture entre la société civile et le monde politique semble plus que jamais actée.