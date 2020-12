C’est un message d’espoir, avant tout, que Roberto Insalaco a tenu à diffuser sur les réseaux sociaux. Comme ses confrères, le restaurateur montois a dû fermer les portes de son établissement Io Roberto il y a déjà plusieurs mois. Pour autant, ce dernier relativise et ne cherche pas à désigner l’un ou l’autre coupable.

"Que voulez-vous faire ? Je pense que tout le monde est perdu, tant les politiciens que les scientifiques", explique-t-il. "Tout le monde se contredit et dans ce brouillard, j’ai décidé de tirer mes propres conclusions et de vivre cette situation avec un maximum de sérénité. Quel autre choix avons-nous ? Je pense qu’il faut rester positif."

Roberto Insalaco reste évidemment conscient que cette situation ne pourra pas durer et que d’autres n’auront pas la chance de rouvrir. "Lorsque je pense à cette jeune indépendante qui s’est donné la mort… J’en suis attristé, bien sûr ! Mais je ne suis pas d’accord avec ce geste. J’ai déjà tout perdu, je sais donc dans quel état d’esprit on peut se retrouver. Mais on se relève toujours."

Et de poursuivre : "Les restaurants rouvriront leurs portes en début d’année. Comment faire autrement alors que sans horeca, il n’y a pas d’âme sociale, d’animation ? Jusqu’ici, à titre personnel en tout cas, les aides qui m’ont été accordées par la Région wallonne, par la ville de Mons ou via le droit-passerelle m’ont aidé à garder la tête hors de l’eau."

L’expérience permet plus que vraisemblablement au Montois de garder espoir. "Mais le tableau n’est pas tout rose pour autant. Comme tout le monde, je suis confiné et j’ai l’envie, le besoin de cuisiner, de travailler. Je suis frustré, je me sens inutile. Mais je ne cherche pas de responsable et ne remets pas en question la décision de refermer les restaurants, même si moi aussi j’avais investi dans du matériel sanitaire. Personne n’était prêt à vivre cela, chacun a fait au mieux."

Reste désormais à attendre que les chiffres poussent les décideurs à prendre de nouvelles mesures favorables à l’horeca.