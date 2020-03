Les colis seront distribués dans la cour de l’Escale, située derrière l’Epicerie, et non pas au domicile des bénéficiaires comme d’abord envisagé.

En cette période de crise sanitaire, de nombreuses décisions sont prises chaque jour. L’Epicerie du Cœur de Mons n’y fait pas exception et réfléchit constamment à de nouveaux moyens de distribution. Elle a d’ailleurs décidé de modifier son programme qui prévoyait initialement d’apporter les colis au domicile des bénéficiaires. Finalement, l’ASBL les contactera par téléphone ou via Facebook afin de leur donner une date et une heure précise à laquelle ils pourront se rendre dans la cour de l’Escale, située juste derrière l’Epicerie du Cœur, pour y recevoir leur colis.

Cette nouvelle organisation intervient en raison des récentes restrictions gouvernementales en matière de déplacements. Chaque après-midi, à l’exception des week-ends, quelques 60 colis seront ainsi délivrés aux bénéficiaires, soit environ 240 personnes. Ces mesures ont été prises en accord avec les autorités de la ville et du CPAS de Mons.

Thierry Brolet, administrateur de l’Epicerie, se veut également rassurant concernant les stocks dont l’ASBL dispose. "Il ne devrait pas y avoir de souci », confie-t-il. « Nous avons encore distribué 74 colis lundi passé, ce qui représente plus de 300 repas. Nos stocks sont encore bien fournis, il n’y aura en principe pas de problème à ce niveau-là. Nous verrons évidemment comment ils évoluent mais je ne me tracasse pas trop pour ça."

L’Epicerie du Cœur n’abandonne évidemment pas ses bénéficiaires mais continue de chercher des moyens de poursuivre leurs activités sans mettre en péril leur santé et celle de chacun.