Avant même de pouvoir s'élancer, le TGV est à nouveau freiné. L'idée d'un retour du Thalys sur la dorsale wallonne, au départ de Liège avec des arrêts à Namur, Charleroi et Mons, ne semble en en effet toujours pas germer dans la tête du gouvernement fédéral. Et ce, malgré les efforts du député Eric Thiébaut (PS) qui a une nouvelle fois interpellé le ministre François Bellot (MR) sur le sujet.

"Le rétablissement de la ligne Thalys en Wallonie entraînerait une facture de 7 millions d'euros par an", répond le ministre de la mobilité. "Il faut savoir que d'autres dossiers doivent être traités, il n'y a pas que le Thalys wallon à l'ordre du jour. Cette facture de 7 millions d'euros devra être payée et ce n'est pas Thalys qui va s'en charger. Thalys est une société qui vend un service. En cas de déficit, il faut payer."

Cette somme de 7 millions d'euros pourrait être trouvée. Mais au détriment d'autres offres plus intéressantes. C'est en tout cas ce qu'estime le ministre Bellot. "Vous opposez quelques navetteurs en faveur de ce Thalys à un nombre plus important de voyageurs partout en Wallonie utilisant le réseau intérieur. Il faut aussi savoir que le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires estime que cette offre n'est pas nécessaire et n'est pas favorable à la réouverture du Thalys wallon dans ces conditions."

Le ministre de la mobilité wallon et son homologue du fédéral ne sont donc clairement pas sur la même longueur d'onde. Philippe Henry (Ecolo) a récemment déclaré que "la remise en service de la relation TGV sur la dorsale wallonne est clairement l'un des enjeux sur notre territoire". Ce à quoi François Bellot rétorque : "si le gouvernement wallon souhaite faire ce choix, qu'il me dise alors quelle offre il faut supprimer en Wallonie pour compenser ou comment il compte financer ce train."

Le succès mitigé de la ligne classique mise en place en décembre 2018 entre Mons et Paris, via Aulnoye, ne fera pas changer d'avis le ministre fédéral. "Il est aujourd'hui trop tôt pour tirer des conclusions. Cette offre est aujourd'hui perturbée par des travaux sur les lignes et ne bénéficie donc pas encore des conditions optimales de mise en œuvre permettant aux voyageurs de s'approprier pleinement cette nouvelle offre."

Disparu depuis le 30 mars 2015, le Thalys n'est donc pas prêt de revenir en gare de Mons, Charleroi ou Namur. A moins que le futur gouvernement fédéral ne change son fusil d'épaule...