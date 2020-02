Alors que le Sacré-Cœur palpitait toujours autant, deux semaines après des mouvements de protestation des rhétos et des enseignants, le pouvoir organisateur rencontrait le personnel ce jeudi. Cette réunion avait été convoquée par le PO pour entendre les griefs des enseignants à l’égard de la direction avant que le Setca-SEL ne dépose son préavis de grève. Mais pour le syndicat, la rencontre était décisive pour la suite des événements.

S’il n’était pas présent, Steve Cheron a été tenu informé des échanges entre le PO et le personnel. " L’ensemble des membres du personnel est plutôt satisfait de cette rencontre. Il a le sentiment que ses demandes ont bien été entendues. Le PO s’était par ailleurs renseigné de son côté sur la manière dont la direction gérait ses relations avec le personnel ", explique le permanent du Setca-SEL. " D e nombreux travailleurs m’ont dit qu’ils ne voulaient plus travailler avec cette direction. Des membres du personnel ont été sanctionnés uniquement parce qu’ils avaient osé s’exprimer. Un climat malsain et répressif s’est installé et ce n’est plus possible de continuer comme ça. Et quand les problèmes ont éclaté, il n’y a pas eu de remise en question de la direction. "

Après la manifestation des rhétos qui avaient vu débarquer huissier et policiers, des mesures avaient été annoncées pour apaiser les tensions. "On a essayé de faire croire que ça allait mieux, mais c’était pire", nous avait confié une enseignante voici quelques jours. " C’est devenu un enfer pour les personnes qui travaillent au Sacré-Cœur et ça ne reflète pas ce qu’est l’école. Les profs font bien leur travail et ça nous tient à cœur de sauver notre école. "

Si la réunion de jeudi semble avoir été constructive, le syndicat attend des mesures concrètes du PO avant de lever son préavis de grève. "Le PO a dit qu’il prendrait ses responsabilités. Des décisions devraient être prises la semaine prochaine. De notre côté, le préavis court toujours pour le moment. Nous attendons que les promesses du PO se transforment en actes", conclut Steve Cheron.