La Ville avait réuni les deux parties dans le cadre d'une demande de permis d'extension qui fait polémique.

Depuis que l'entreprise Sandermans a manifesté l'intention d'étendre ces infrastructures, ça s'agite à Ghlin. Une première demande de permis avait été introduite pour construire des hangars destinés à stocker 2000 tonnes de produits chimiques. Dans la foulée, un collectif de citoyens s'était formé pour s'opposer au projet.

Sandermans a alors modifié son permis. Les hangars, oui. Les 2000 tonnes de peroxydes, non. Une nouvelle enquête publique a été lancée à la suite de cette modification de permis. Mais l'opposition des riverains est toujours manifeste. Le collectif rappelle en effet que 200 tonnes de peroxyde sont déjà stockées sur le site. Une activité autorisée par un permis délivré en 2009. Mais selon le collectif, les conditions de ce permis ne sont pas respectées.

"L'entreprise devait renforcer la végétation entre le site le voisinage. Elle devait diminuer les nuisances sonores des camions et diminuer l'impact lumineux pour les riverains. Ça n'a pas été fait", déplore Jean-Paul Lépine du collectif Alerte Danger Ghlin. "Nous avons en outre constaté que des barbecues étaient organisés sur ce site SEVESO. Ce qui est interdit. Nous avons par ailleurs demandé à la cellule RAM, compétente en la matière, d'effectuer un contrôle spontané. Mais l'entreprise a été avisée avant le contrôle et a donc pu se mettre en conformité."

C'est dans ce contexte tendu que les autorités communales ont pris l'initiative de convier l'entreprise et le collectif à une réunion mardi. "C'est une situation toujours délicate. Le plan de secteur est ainsi fait, nous sommes à la limite entre une zone d'activité économique et une zone d'habitation", explique l'échevin Maxime Pourtois. "Il était donc intéressant de mettre tout le monde autour de la table. Ça a permis d'avoir des avis qui s'échangeaient de manière directe. Les riverains ont pu mettre en avant toute une série de problèmes qu'ils pointaient par rapport au permis précédent et l'entreprise Sandermans a pu s'engager à régler les manquements, notamment par rapport à la végétation ainsi que les nuisances sonores et lumineuses."

Mais pas de quoi encore rassurer les riverains. "Pour nous, la réunion s'est mal passée, et c'était prévisible", commente Jean-Paul Lépine. "Nous avons le sentiment que les autorités sont du côté de l'entreprise en qui nous n'avons pas confiance. Des engagements ont été pris, mais pour des choses qui auraient dû être faites en 2009."

Le collège communal remettra un avis préalable sur la demande de permis de Sandermans. Le dossier passera ensuite entre les mains de l'administration wallonne avant de revenir vers le collège communal pour un avis définitif. Malgré la réunion de mardi, le collectif compte toujours s'opposer fermement au projet. Nous n'avons pas encore pu obtenir de réaction de l'entreprise Sandermans.