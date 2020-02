Les tensions semblent loin d'être apaisées au sein de l'école montoise.

La direction du Sacré-Cœur annonçait prendre des mesures pour rétablir le dialogue et apaiser les tensions, tant avec les élèves qu'avec les enseignants. Mais les dispositions prises n'ont manifestement pas porté leurs fruits. Le SETCa-SEL annonce en effet qu'un préavis de grève a été déposé.

Pour rappel, les élèves de rhétorique avaient mené une action de protestation il y a deux semaines pour dénoncer l'attitude de la direction et porter une liste de revendications relatives notamment aux infrastructures de l'école. La démarche était appuyée par bon nombre d'enseignants. Si la direction et le Pouvoir organisateur ont depuis annoncé vouloir prendre des mesures pour répondre aux demandes, les tensions semblent loin d'être apaisées.

Le SETCa évoque ainsi des changements concernant la session des examens, l'organisation de la rentrée scolaire ou encore les éphémérides, changements pris sens réelle concertation avec les équipes pédagogiques. "Pire encore, lorsque le personnel a voulu réagir et exprimer des remarques suscitées par ces changements annoncés, direction et PO ont répondu par une répression digne d’un temps révolu", ajoute le syndicat. "En effet, pour toute réponse, des professeurs se sont vus convoquer à des auditions disciplinaires en vue de les sanctionner."

Du côté des élèves, certains nous confirment que les solutions proposées par la direction sont loin de répondre aux attentes et que le climat répressif qui s'installe a peu de chance de ramener la sérénité dans l'établissement. Si les rhétos tendent à présent à se focaliser sur leurs études, de nombreux parents, excédés, seraient sur le point de prendre la relève.

En attendant, c'est la grève qui risque de frapper l'Institut du Sacré-Cœur à Mons. "L’École doit être un lieu bienveillant d’épanouissement pour le jeune et doit pouvoir développer la citoyenneté et promouvoir la démocratie. Le personnel ne peut accepter la façon autoritaire et directive qu’ont la direction et le PO d’imposer leur vision", fustige le SETCa.

Jeudi, le Pouvoir organisateur tiendra une assemblée du personnel. Le syndicat indique qu'en l'absence de signaux positifs lors de cette réunion, des arrêts de travail auront lieu afin d’organiser les actions de grève. Nous avons tenté de joindre la direction, sans succès.