Si la crise sanitaire impacte les activités de nombreux indépendants, pour Elena Monterosso, c’était l’occasion de développer son nouveau projet. Pendant un mois, cette jeune montoise a appris à réaliser différents cocktails, à connaitre leur histoire et également à jongler avec les bouteilles. À la suite de cette formation, Elena a eu de multiples demandes de ses amis et de sa famille. Elle a alors développé L’Aper’HOME, un projet qui lui permet de vendre ses cocktails et d’organiser divers ateliers.