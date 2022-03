Il y avait une place à prendre, Julien Reghem ne s’est, de ce fait, pas privé de saisir l’opportunité qui se présentait à lui. Depuis ce mercredi, son enseigne, Cocoon Concept, abrite un département cérémonie pour femmes. Le plus ? On y retrouve des robes de soirées adaptées à toutes les morphologies. Si le gérant n’avait pas spécialement le projet de proposer cela à sa clientèle, les demandes répétées de cette dernière ont changé la donne.

"Ce n’était pas vraiment prévu mais des personnes sont spécialement venues en magasin pour me demander si l’on proposait ce genre d’articles", explique Julien Reghem. "Je me suis dit qu’il n’y avait pas de hasard et qu’il y avait un réel besoin en la matière. Dans la région, il est actuellement difficile de trouver de belles robes de cérémonie. Elles sont soit hors de prix, soit de mauvaise qualité. Cela peut faire l’affaire en tant qu’invité mais si l’on est dans la suite, c’est insuffisant."