Pour Sabine Godart, chaque geste, chaque mouvement s’apparente à la danse. Après avoir fait ses armes à l’Académie de Quaregnon et enchainé les stages de danse notamment au Ballet Royal de Flandre, cette dernière a finalement intégré le conservatoire de Bruxelles alors qu’elle venait de souffler son 18e anniversaire. La jeune quinquagénaire a ensuite fondé sa famille, sans pour autant délaisser sa passion première.

Professeur de danse à l’Académie de Quaregnon et danseuse à Arte Corpo (Frameries), cette dernière vient, en plus, de réaliser un autre rêve : ouvrir son propre établissement, En Équilibre, dans la rue Grande de Saint-Ghislain. "J’ai 51 ans et même si je continue à danser, le corps ne récupère pas de la même façon", explique Sabine Godart. "Il y a dix ans, je me suis donc formée aux massages, qui selon moi sont une forme de danse, au Numen Process et à la réflexologie plantaire."