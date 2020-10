Déjà abordé à la faveur d’une interpellation citoyenne le mois dernier, le sujet des encombrants – et plus précisément de leur collecte – est revenu sur la table du conseil communal de Saint-Ghislain ce lundi soir, cette fois via une motion déposée par le groupe d’opposition Osons! À l’issue d’échanges toujours tendus, la majorité PS-MR&Citoyens s’est engagée à réinstaurer un ramassage en porte-à-porte… mais pas pour tout le monde.

"Le ramassage des encombrants figure bel et bien dans notre déclaration de politique communale et dans notre programme stratégique transversal", a rappelé le bourgmestre, non sans préciser que l’ambition restait avant tout de permettre d’orienter les déchets encombrants recyclables et réutilisables vers des filières sociales et des ressourceries et, lorsque cela sera possible, vers le recyparc de Baudour lorsqu’il aura été étendu par l’Hygea.

"Parallèlement, nous étudions la possibilité d’organiser nous-mêmes une collecte des encombrants pour les personnes socialement fragilisées : des personnes isolées, porteuses de handicap ou n’ayant simplement aucun moyen de transport. C’est une collecte qui n’impacterait pas défavorablement la taxe appliquée à tous les citoyens." Ce ramassage serait proposé "à prix coûtant" afin de ne pas engendrer une répercussion sur les taxes de tous les citoyens.

"Nous souhaitons proposer des alternatives afin de ne pénaliser personne. Proposer pareil service à tout le monde n’est pas possible." Un discours rejoint par le conseiller réformateur François Roosens, qui se prononce contre l’idée de réinstaurer un ramassage des encombrants, sauf si ce dernier n’est effectivement pas généralisé. "Nous soutenons notre partenaire de majorité si des balises sont posées. Revenir en arrière serait en revanche un signal dramatique pour l’environnement."

Et de poursuivre : "Le principe de pollueur-payeur doit rester d’application. Les actions menées ces dernières années pour conscientiser la population, la responsabiliser à la nécessité de trier et se débarrasser correctement de ces déchets ne doivent pas être balayées. Quant au fait que le ramassage des encombrants en porte-à-porte diminuerait le nombre de dépôts sauvages, je n’y crois absolument pas."

De son côté, le groupe Osons! propose une collecte planifiée à raison de quelques fois par an, chez des personnes préalablement inscrites. "Il ne serait pas question de passer chez tout le monde. Grâce au système d’inscription, certaines rues, certains quartiers ne seraient pas concernés", précise Pascal Baurain. "Mais la majorité ne souhaite pas entendre ce que nous proposons, elle se braque dès qu’une proposition est formulée par la minorité."

Le chef de file de l’opposition entend réclamer certains documents à la majorité en place. "S’ils y réfléchissent effectivement, comme ils le prétendent alors que rien n’a jamais été soumis au conseil communal, ils doivent disposer de documents, de chiffres, d’études,… Je souhaite en prendre connaissance et m’assurer que les choses avanceront plus vite qu’à deux jours des nouvelles élections."