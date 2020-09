Souvent pointée du doigt par les riverains pour différentes nuisances liées à son activité, l’entreprise Yara a récemment introduit une demande de permis unique pour le renouvellement de son permis d’environnement, la régularisation du bâtiment de la nouvelle déminéralisation, l’enfouissement d’une conduite d’ammoniac et la construction d’un transformateur électrique. Les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et se prononcer jusqu’au 24 septembre.

Pour l’opposition saint-ghislainoise, ce renouvellement de permis était l’occasion d’aller plus loin dans la lutte contre les nuisances sonores, les rejets gazeux dans l’atmosphère et la pollution des eaux. Via une motion, le groupe Osons! a ainsi proposé que soit intégrées dans les conditions d’exploitation la conception et la réalisation d’une zone de station d’épuration, d’une station permanente d’analyse de la qualité de l’air et de silencieux sur tout le dispositif.