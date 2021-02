La crise s’éternise et à ce stade, personne n’est en mesure d’en prévoir la fin. Si d’un point de vue sanitaire, des avancées sont à constater, au niveau économique, ses conséquences devraient malheureusement s’étaler sur plusieurs années. C’est pour faire face autant que faire se peut à ce sombre scénario que de nouvelles aides financières ont été dégagées par la ville de Saint-Ghislain.

Fin janvier, le conseil communal avait en effet voté la mise en œuvre d’une troisième phase du plan de relance, accordant ainsi aux commerces mis à mal par la crise une prime de 2000 euros. Cette dernière est cette fois-ci destinée aux secteurs de la coiffure, des soins et beauté, de l’entretien corporel, du tatouage et du piercing mais aussi de la production photographique.

Les conditions et modalités pratiques pour en bénéficiant viennent d’être officiellement publiées. Les candidats à cette nouvelle prime devront répondre à plusieurs critères : être une petite ou micro-entreprise domiciliée sur le territoire communal, avoir exercé une activité avant le 31 octobre 2020, être en ordre de cotisation sociale, justifier l’arrêt de l’activité, avoir repris son activité et/ou s’engager sur l’honneur à la poursuivre au moment de la demande.

Précisons encore que la prime ne sera octroyée qu’aux candidats réunissant tous les critères imposés et qu’elle ne pourra être accordée que s’il s’agit d’une activité principale (et donc non complémentaire ni accessoire). "Toutes les vérifications seront effectuées sur base de sites officiels comme la BCE et les données prises en compte seront celles enregistrées à la date du 31 octobre", précise la ville.

Par ailleurs, le conseil communal a également s’est également accordé sur une seconde phase d’aide aux associations culturelles, sociales et sportives reconnues par la ville. Cette aide prendra la forme d’une prime de 150 euros et d’un voucher pour la location gratuite d’une salle communale équipée de matériel. Cette prime ne sera pas accessible aux associations ayant déjà bénéficié de la première, ni aux partis politiques, ni aux associations et mouvements corolaires.

Dans les deux cas, les formulaires de demande devront être complétés et introduits auprès du service gestion administrative et financière de l’administration au plus tard le 1er mars prochain.