L’initiative était belle et pourtant, on peut parler de véritable flop. Le taxi commercial mis sur roue par la ville de Saint-Ghislain et son syndicat d’initiative n’a pas été sollicité une seul fois ni par les principaux intéressés, à savoir les commerçants, ni par les citoyens. S’il est à ce stade toujours disponible, il sera mis à l’arrêt au début du mois d’octobre si aucune demande n’est formulée d’ici là.

"C’est une vraie déception car tout était réuni pour que ce projet séduise et soit une réussite", explique François Roosens, président du syndicat d’initiative. "Il devait permettre aux commerçants d’assurer leurs livraisons vers les clients mais pour des raisons que je n’explique pas, alors que le service était totalement gratuit et que les horaires de livraison étaient plus larges qu’un service de type BPost, la mayonnaise n’a pas pris."