C’est une expérience pour le moins unique que Ludovic Molle et son épouse Aïcha proposeront de vivre à Mons d’ici quelques semaines. Le couple recherche en effet des personnes désireuses de participer à la récolte de l’épice la plus précieuse au monde, le safran – aussi appelé or rouge – qu’ils cultivent depuis 2014 à Saint-Symphorien. Les volontaires peuvent se manifester via info@safrandumontpanisel.be en précisant le nom, prénom, téléphone et adresse e-mail.

La récolte s’étalera entre octobre et novembre mais pourrait même se poursuivre jusqu’au début du mois de décembre. "C’est très aléatoire, on peut récolté 1000 fleurs comme 20 000, c’est impossible à dire avant le jour J", explique Ludovic Molle. "C’est une récolte qui s’organise à l’extérieur, dans une ambiance chaleureuse, un peu comme lors des vendanges. Une fois la fleur cueillie, il faut en extraire le pistil. Cette étape se fait en intérieur."