Bonne nouvelle pour l'école communale de Saint-Symphorien. La Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'annoncer qu'elle débloquait un subside de 700.000 euros pour la construction d'une nouvelle salle d'éducation physique.

Ce projet prévoit la construction d’une salle d’éducation physique de 485 m² intégrant aussi une salle de psychomotricité (36m²) destinée aux enfants de maternelle. "Ce nouvel espace sera adapté à la surface du terrain et son architecture restera fidèle au projet initial et au complexe scolaire global", précisent les autorités communales. Le montant de ces travaux s'élève à 1,1 million d'euros. Il sera financé à 60% par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 40% restants seront pris en charge par la Ville de Mons. Le chantier devrait débuter au premier trimestre 2022.

C'est un volet supplémentaire qui s'inscrit dans les grands aménagements déjà concédés ou à venir pour cette école communale: nouvelle enceinte scolaire avec 10 classes, rénovation des cours de récréation, remplacement des éclairages et des chauffages dans les anciennes classes, remplacement des menuiseries des anciens bâtiments (travaux prévus pour 2021), réfection des chéneaux et des corniches des bâtiments front de rue (travaux prévus pour 2021) ou encore aménagement intérieur des anciennes classes (travaux prévus pour 2022). Du côté de la Ville de Mons, on souligne que le village de Saint-Symphorien, très prisé, a vu de nombreux lotissements se développer ces dernières années. Ce qui a eu un impact sur l'évolution de la population scolaire, en constante augmentation. Des aménagements étaient donc nécessaires pour répondre à la demande.

L’échevine de l’Enseignement, Catherine Houdart se réjouit de la bonne nouvelle reçue de la FWB : "En tant que pouvoir organisateur, nous poursuivons notre dynamique d’investissements au sein de nos établissements scolaires communaux. L’amélioration de la qualité du cadre de vie pour les élèves et les enseignants constitue une priorité absolue de notre politique éducative. Cette nouvelle salle de gymnastique apportera tout le confort utile à l’établissement. Par ailleurs, c’est à l’ensemble de la collectivité que profite la rénovation de nos écoles puisqu’elles sont mises à disposition des associations du territoire en dehors des heures de cours."

© D.R.