La vague du circuit court, de l’alimentation saine, locale et durable n’aura pas duré longtemps. Porté aux nues lors de la première vague de coronavirus, un ressac violent secoue le secteur qui, à Mons, traverse une mauvaise passe après une croissance continue de points de vente.

D’ici quelques semaines, la Cité du Doudou perdra une de ses principales enseignes : "Färm – Les Halles Coopératives", située en face des cours de justice, a annoncé sa prochaine liquidation. Le magasin fermera définitivement ses portes le 27 juin.



Le projet avait vu le jour en 2016, au Manège de Sury, dans un local appartenant à l’intercommunale IDEA. De dépôt-vente avec quelques producteurs sous le nom de "Halles du Manège", le projet porté par Micha Lauvaux a évolué vers un supermarché de la production locale après s’être adossé à la coopérative Färm. "Nous avons tenté de le faire grandir pour vous proposer une gamme de produits assez large, nous avons même permis à certains producteurs de se lancer", explique l’équipe du magasin sur sa page Facebook.

"Mais force est de constater que, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à trouver un modèle économique viable sur le long terme. L’après covid aura peut-être été la goutte qui aura fait déborder le vase, vous savez peut-être que le secteur du retail bio / local / circuit court est en perte de vitesse."

Trois fermetures en moins de six mois

A Mons, cette tendance s’illustre depuis le début de l’année 2022. En janvier, Coprosain fermait son magasin situé Chaussée du Roeulx, suite à la réorganisation de la coopérative athoise en proie à des problèmes financiers. Si l’enseigne affirme vouloir se réimplanter chez nous, rien de concret n’a encore été annoncé. Autre fermeture à déplorer : celle de Mosaic, boutique de quartier qui était située Rue d’Havré. La hausse des charges et du prix des produits a eu raison de l’épicerie créatrice de liens, son gérant préférant arrêter en février dernier avant de devoir déposer le bilan.

Eviter la faillite, c’est aussi l’objectif des Halles Coopératives Färm. "Nous voulons être capables d’honorer les factures de nos producteurs. On l’oublie souvent mais c’est grâce à eux et elles que nous pouvons nous alimenter chaque jour. C’est le cœur lourd que nous avons décidé, avec nos coopérateurs, de lancer la procédure de liquidation le plus rapidement possible."

Un secteur en souffrance

L’annonce a chagriné la clientèle du magasin, qui perd le plus important point de vente de produits locaux dans le centre-ville de Mons. Mais les clients étaient-ils suffisamment nombreux ? Depuis la fin de l’année 2021, le secteur du circuit court semble observer une baisse générale de sa clientèle.

L’inflation, la flambée des prix de l’énergie, le retour d’un budget vacances et d’autres postes de dépense bloqués pendant le confinement influent sans doute sur les dépenses alimentaires, considérées comme une variable d’ajustement. Mais une baisse de la fréquentation ne serait pas la raison profonde de l’arrêt des activités, selon la gérante, qui entend communiquer plus en détail une fois que tous ses producteurs seront avertis de la situation.