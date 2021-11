Du changement à l'horizon des hôpitaux de la région. Le 1er janvier 2022, Samy Kayembe, conseiller communal PS à Mons, deviendra le nouveau président du conseil d'administration de l'intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB). Pour rappel, elle regroupe le CHU Ambroise Paré, le CHP Chêne aux Haies et depuis peu, un secteur extrahospitalier composé de crèches, maisons de repos et services de maintien à domicile repris au CPAS de Mons.

Samy Kayembe, un profil taillé sur mesure? Le Montois est titulaire d’un Master en santé publique orientation gestion des institutions de soins. Il a en outre passé les trois dernières années comme administrateur de l'intercommunale et membre de son comité restreint. Une intercommunale qui ne manquera pas de défis à relever avec la construction d'un réseau hospitalier pour la région et la création d'un véritable écosystème de santé visant à accompagner au mieux chaque citoyen dans son parcours de vie. "Mon expérience professionnelle me permet d’appréhender ces enjeux de santé publique avec une vision humaine et pragmatique. Je compte mettre mes connaissances et mes compétences au service de l’ensemble du corps médical et du personnel afin de continuer à améliorer le service offert à la population et ce, dans l’esprit et les valeurs de mes prédécesseurs", précise Samy Kayembe.

Samy Kayembe remplacera ainsi un autre conseiller communal PS à la tête de l'intercommunale, Marc Barvais. Mais ce dernier ne part pas bien loin. À partir du 1er janvier 2022, l'ancien directeur du CPAS de Mons va en effet prendre les rênes du futur Logiôle du réseau hospitalier HELORA qui regroupe le CHU Ambroise Paré, le CHU Tivoli et le Groupe Jolimont. "La création de ce logipôle est en discussion depuis quelques années, il est aujourd’hui temps de lui accorder toute l’attention qu’il mérite et de développer ses services", commente Marc Barvais. "La mise en place de ce projet permettra notamment de créer de l’emploi dans notre région et de fluidifier les flux logistiques hospitaliers. La tâche ne sera pas une mince affaire et je m’y emploierai avec la même volonté et rigueur qui ont porté mes années de présidence au CHUPMB. L’intercommunale a été pour moi une merveilleuse aventure humaine je remercie l’ensemble du personnel pour son magnifique engagement quotidien pour améliorer la qualité de vie de notre population. Je suis certain qu’entre les mains de Samy Kayembe notre intercommunale a un magnifique avenir devant elle!"