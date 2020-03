Pour l'entreprise, la réunion avec les riverains était très positive.

Le collectif Alerte Danger Ghlin n'est pas ressorti avec le sourire de la réunion avec l'entreprise Sandermans organisé par la Ville de Mons. Mais pour l'entreprise en question, le son de cloche est différent.

"Pour nous, c'était très positif", explique Arnaud Browet, responsable du nouveau projet logistique. "Nous étions demandeurs d'une telle réunion à la suite de la modification de notre demande de permis. Nous avions compris les craintes et les inquiétudes des riverains. C'est pourquoi nous avons modifié notre projet. La réunion était l'occasion d'expliquer notre état d'esprit. Nous avons acheté un terrain sur un site industriel et souhaitons y développer de l'activité. Ce qui est logique. Mais nous souhaitons le faire en bonne entente avec le voisinage pour trouver un compromis."

Le collectif des riverains n'est pourtant pas convaincu et n'a pas manqué de pointer des manquements à un permis déjà octroyé en 2009. "Il y a effectivement quelques points qui n'avaient pas été respectés, mais cela n'avait jamais fait l'objet d'une plainte officielle. La réunion était donc l'occasion d'avoir les retours des riverains et nous allons pouvoir y répondre en nous mettant en conformité le plus rapidement possible."

Enfin, le responsable de l'entreprise ne veut pas noircir le tableau. Selon lui, un groupe de riverains est totalement opposé au projet. Mais d'autres se montrent plus conciliants.