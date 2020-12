C’est un léger boni global de 202.000 euros qui se dégage du budget 2021 de la Ville de Mons. Et les calculatrices ont dû chauffer pour arriver à ce petit surplus. En effet, les effets de la crise sanitaire se font sentir.

"Nous avons des recettes en moins liées à la chute de la croissance économique et des dépenses en plus liées à la gestion de la crise sanitaire", explique Nicolas Martin. "À côté de ça, toute une série de défis se posent comme les fameuses cotisations de responsabilisation de pension, la zone de police qui a épuisé ses réserves et qui voit sa dotation augmenter, les demandes d’aides au CPAS qui augmentent ou le tax shift. Il y a au total plus de 16 millions d’euros à charge de la Ville et qui dépendent de décisions extérieures !"

Le collège avait le choix. Soit lever le pied et faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. Soit aller puiser dans les réserves. "Nous ne voulons pas d’une ville morte. Nous avons donc puisé dans l’argent que nous avions pu mettre de côté grâce à nos très bons résultats en 2019 et 2020. Trois millions d’euros étaient prévus pour les temps plus difficiles. Nous y sommes."

Avec ce bas de laine, avec des dispositions prévues par la tutelle wallonne et avec un prêt du CRAC à 0 % pour couvrir les cotisations de pension, le budget montois trouve donc l’équilibre alors que les recettes tablent sur 175,86 millions d’euros et les dépenses sur 178,49 millions d’euros. "C’est vrai, au final, nous avons ce léger boni. Mais nous savons que les temps sont durs pour les pouvoirs publics. Nous avons donc dû nous montrer à la fois sérieux et ambitieux pour maîtriser les finances tout en respectant nos engagements de la mandature autour de nos quatre priorités : redynamisation du centre-ville, renforcement massif des services de proximité du Grand Mons, sécurité publique et cohésion sociale, et enfin, transition écologique."

La majorité pastèque annonce donc pour 2021 des "investissements sans précédents", et sans "aller puiser dans le portefeuille des Montois". Mais pas de fioritures à l’horizon. "Il n’y a pas de bling-bling, c’est un budget qui va à l’essentiel et est proche des citoyens", ajoute Nicolas Martin.

Une enveloppe record de 110,28 millions d’euros est ainsi bloquée pour développer des projets dans le Grand Mons, alimentée par des subsides et les deniers communaux (50/50). Elle permettra principalement des travaux de voiries, trottoirs et pistes cyclables. Du personnel va d’ailleurs être engagé pour renforcer ces services, mais aussi ceux de la propreté et des espaces verts.

Les effectifs policiers sont également en augmentation pour atteindre la norme KUL. En matière de transition écologique, des montants importants sont prévus pour les énergies renouvelables ou encore des travaux d’isolation.

Pas de chantier titanesque au final, mais une multitude de projets qui visent à améliorer le cadre de vie du citoyen, malgré la crise.

Ivestissement dans le social

Avec un budget global de 87 millions d’euros, le CPAS aussi a puisé dans ses réserves pour trouver l’équilibre, près de 1,2 million d’euros. Le CPAS se voit pourtant délester de services transférés à Ambroise Paré. Mais les effets de la crise se font particulièrement sentir avec notamment un triplement de l’évolution des demandes de RIS. Et l’année 2021 ne s’annonce pas de tout repos. La dotation communale reste donc stable avec l’objectif affiché de la Ville de renforcer la politique sociale à Mons. Un plan d’embauche est ainsi prévu pour répondre aux besoins du social avec la crise covid pour toile de fond. On notera également qu’une épicerie sociale verra le jour.