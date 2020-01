Entre deux albums, le chanteur Saule revient avec un EP d’inédits et retrouve la scène pour une tournée dont le coup d’envoi a été donné à Mons, dans son fief natal, vendredi soir.

Comment s’est passé ce premier concert dans votre berceau montois ?

C’était très positif, j’ai eu de bons retours du public et de mon équipe. Il y avait pourtant au départ une grosse prise de risque. Ça faisait plus de 3 ans, et la sortie de l’Éclaircie, que nous n’avions plus joué de nouveaux morceaux. Ici, nous en avions une dizaine. Il y avait en même temps beaucoup d’excitation. D’autant plus que nous avons travaillé avec de nouvelles personnes pour le son, la lumière et la vidéo. C’est très stimulant et c’est l’occasion de tester de nouvelles choses entre deux tournées.

Vous avez préparé ce spectacle au Manège…

J’ai déjà fait des résidences ailleurs, mais j’ai une préférence pour le Manège. L’équipe est super, c’est une belle infrastructure et c’est une salle que je connais bien. J’y avais déjà préparé deux autres spectacles. Le planning était serré durant cette semaine de résidence. Même si nous connaissions déjà les morceaux, nous n’avions que cinq jours pour tout mettre en boîte. Mais il y a une bonne énergie qui s’est installée dans l’urgence et le fait de me sentir un peu chez moi a aussi aidé.

Comment est venue l’idée de cette petite tournée ?

Tout est parti du fait que j’ai retardé la sortie du nouvel album. Or, des dates de concert étaient déjà fixées. Plutôt que de tout reporter et de décevoir les fans, nous avons eu l’idée de retourner la situation et d’en profiter pour retourner sur scène et retrouver le public avec cet EP, Verso . On y retrouve uniquement des démos. Je compose beaucoup et en 15 ans, j’avais un tas de morceaux que j’avais laissés en jachère et que je n’avais pas mis sur mes précédents albums car ils ne s’intégraient pas avec le reste. J’ai aussi de nouveaux morceaux qui ne devraient pas se trouver sur le prochain album car ils n’ont pas la même couleur. Nous jouons également des inédits qui ne sont pas sur l’EP et pour lesquels nous avons de très bons retours. Ça nous donne des idées pour faire évoluer les morceaux. Finalement, c’est une très bonne expérience, très enrichissante.

Votre prochain album, c’est pour quand et ça ressemblera à quoi ?

Il est prévu pour le mois de septembre et ne s’appellera pas Recto (rires). Nous avions fait 12 titres. Il y en a 6 que j’aimais beaucoup, mais j’étais moins content de l’autre moitié. Je crois qu’avec le temps, je deviens plus exigeant. J’en arrive à mon cinquième album, et je sentais qu’une certaine routine s’installait. J’ai donc décidé de retarder la sortie de l’album et de travailler de nouveaux morceaux. On ne sait jamais dire comment le résultat sera reçu. Mais de mon côté, je veux pouvoir être très content de ce prochain disque.

Comment sortir de la routine ?

En me mettant en danger, en pétant le mur pour m’ouvrir à d’autres choses. J’ai travaillé avec le producteur de Balthazar, Matthew de Puggy ou encore Antoine de Girls in Hawaii. Je les ai contactés en leur disant que je ne savais pas quelle serait la finalité, mais que je voulais simplement prendre du plaisir à jouer de la musique avec eux, avec tout le côté ludique que ça implique. Travailler avec d’autres personnes et de nouvelles énergies m’a relancé sur le plan créatif. On va voir ce qu’on gardera de tout ça. Il faudra en tout cas s’arrêter un moment donné pour ne pas reporter l’album à 2035 !

A.Lcx