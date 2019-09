Le jeune motard a été aidé par un automobiliste pour sauver la vie de l'animal.

Quentin Leroy, un jeune motard originaire de Boussu qui s'avère être aussi vidéaste, a publié une incroyable vidéo sur les réseaux. La scène s'est produite ce jeudi 29 août sur la bretelle de montée d'autoroute vers le R5, à hauteur de Frameries et Cuesmes. Le jeune homme, qui portait justement une caméra sur son casque, évite in extremis un petit chaton couché au milieu de la route. Sans hésiter, il s'arrête immédiatement et descend de sa moto pour venir en aide à l'animal apeuré.



Avec l'aide d'un automobiliste qui s'est également stoppé sur la bande d'arrêt d'urgence, le Boussutois court au milieu de la chaussée et arrête une voiture en marche qui se dirigeait droit vers le chaton. Finalement, il parvient à le prendre dans ses bras et à lui sauver la vie. Il a ensuite confié le petit félin à l'automobiliste qui l'a ensuite embarqué avec lui en voiture.

Dans sa vidéo publiée sur Youtube, le motard explique qu'il ne pouvait pas prendre l'animal avec lui parce qu'il ne possédait pas de sac et surtout parce qu'il souffre d'allergie aux poils de chat. Quentin a ensuite partagé son exploit sur les réseaux sociaux ce samedi afin de retrouver l'identité de l'automobiliste. "J'aimerais retrouver ce monsieur pour avoir des nouvelles du chat", explique-t-il.

La vidéo de Quentin a fait un véritable carton sur Facebook. En à peine 17 heures, elle a déjà été visionnée plus de 70 000 fois.