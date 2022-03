Quand vous composez le 112 dans la province de Hainaut et du Brabant wallon, votre appel atterrit automatiquement à Mons, la centrale d'appels d'urgence pour toute cette zone. Derrière le poste, ils sont une grosse centaine par période de travail à prendre les appels de personnes angoissées et en détresse et à orienter au mieux l'aide à fournir.

Au sein de cette première ligne des services de secours que l'on nomme les "calltakers", il y a Sébastien Pomponio. Le Saint-Ghislainois travaille depuis 1998 au centre d'appel de Mons, après un changement de carrière. "A l'époque, j'étais informaticien dans une banque à Bruxelles. Mais en parallèle, j'étais pompier volontaire à la caserne de Saint-Ghislain. Et quand j'ai appris que la centrale recrutait, j'ai postulé." Sa candidature retenue, il quitte donc un monde où "la priorité est de faire de l'argent" pour un autre où l'exigence n'est pas le rendement, mais bien d'aider les gens. "Mon quotidien a complètement changé. Dans une banque, il n'y a pas de côté aventurier. Ici, c'est beaucoup plus dynamique."

Les moments de calme se succèdent aux périodes agitées, qui font monter l'adrénaline. Mais la fonction impose de bien garder la tête froide et de respecter un certain nombre de procédures. Pour localiser au plus vite la personne qui appelle et lui fournir l'assistance la plus adéquate, les "calltakers" doivent suivre un canevas de questions très précises, mais dont l'utilité n'est pas toujours cernée par les personnes qui appellent.

"Ce qui peut paraître évident ne l'est pas toujours. Ces questions nous permettent de définir ce qu'il se passe, de gagner un temps précieux et de réagir au mieux" en envoyant le secours le plus adéquat: "il y a différentes échelles, du SMUR à l'ambulance simple et c'est en fonction de l'urgence et de la gravité que l'on détermine ce que l'on envoie. Cela permet de ne pas gaspiller des ressources, en envoyant un SMUR sur un incident moins grave alors qu'on en aurait peut-être eu besoin ailleurs."

Autre élément qui permet aux centrales de secours de fonctionner de manière optimale: la cohésion d'équipe. "Quand on reçoit un appel, on n'est pas tout seul derrière le téléphone. Les conversations sont écoutées par des collègues. Un s'occupera de localiser l'appel, un autre interviendra pour calmer la personne si le stress bloque la communication…C'est toute une équipe qui prend le relais."

En presque 25 ans de métier, Sébastien a vu son milieu de travail et ses missions évoluer: la zone d'intervention s'est élargie du Hainaut central à deux provinces, au fur et à mesure des fusions de centrales d'appels, les types d'appels pris en charge se sont diversifiés et il est passé d'une quarantaine de collègues par shift à plus d'une centaine, qui viennent de plus loin. L'avantage de cette concentration: "on a des profils plus différents et plus de complémentarité. Avoir des personnes qui viennent de lieux différents nous aide beaucoup pour la localisation par exemple."

La cinquantaine passée, Sébastien maintient ses sens en alerte. Et livre un dernier conseil au cas où on serait appelé à joindre le 112 pour une raison impérieuse: "répondez aux questions posées. Même si cela vous semble rébarbatif, ça permet de gagner un temps précieux. On est influencé par la télévision où on demande une ambulance et puis on raccroche. Mais ça ne se passe pas comme ça."

Le travail de Sébastien et d'autres "calltakers" est à découvrir dans la 5e saison d'Appels d'urgence, chaque dimanche sur RTL TVI.